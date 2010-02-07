У другому турі вдома голосують 3,89% виборців

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, у другому турі виборів Президента виявили бажання проголосувати вдома 3,89% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила член Центральної виборчої комісії Тетяна ЛУКАШ.

Вона зауважила, що це оперативні дані з 225 територіальних виборчих округів. Вона зазначила, що це нормальний середній показник, який спостерігається на всіх виборах. «Тобто нічого особливого не відбувається», - сказала вона.