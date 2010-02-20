Працівники спецзв'язку отримають надбавки за Чорнобильську зону

Кабінет міністрів України видав постанову про призначення надбавки для осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які несуть службу вахтовим методом у зоні відчуження.

Про це йдеться у постанові №136 від 17 лютого ц.р. “Деякі питання організації виконання завдань особовим складом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації», текст якої оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з цим документом, на вказану групу держслужбовців поширено дію постанови уряду від 16 жовтня 2008 р. № 919 “Про встановлення особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту надбавки за несення служби вахтовим методом” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2690). Цим документом Адміністрації Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації надано повноваження, передбачені зазначеною постановою для Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.