В Івано-Франківську відбулася акція безперервного читання

В Івано-Франківську до Міжнародного дня рідної мови відбулася акція безперервного читання віршів та прозових уривків із творів українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходила в неділю біля пам’ятника Івану Франку в центрі міста, і відбулася вона під гаслом зі слів Ліни КОСТЕНКО: «Нації не вмирають від інфаркту, спочатку їм відбирає мову».

Студенти і громадські діячі, учні і вчителі, актори і науковці, молоді літератори Прикарпаття почерзі декламували вірші українською мовою і уривки з прозових творів, як відомих письменників, так і сучасних авторів.

За словами організатора акції, директора Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислава ДЕРЖИПІЛЬСЬКОГО, ситуація із українською мовою набрала хворобливого стану, тому треба зробити все, аби підтримати українську мову. Нинішній захід організатори називають «виявом любові до рідної української».

Учасники акції наголошували на витісненні української мови з суспільного життя та медіапростору. «Є загроза, що вона може зникнути як жива мова, – заявили активісти акції. - І двомовність - це перший крок до цього».

На думку учасників акції, «вони не проти якоїсь мови, а власне «за» українську».