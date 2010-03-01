Пам‘ятник розстріляним у 1941 р. вченим встановлять у Львові

23:10, 01 березня 2010
Суспільство
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У конкурсі переміг польський учасник

У Львові цього року буде встановлено пам‘ятник вченим Львова, розстріляним у 1941 році на Вулецьких пагорбах міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у львівському музеї ім.С.Крушельницької відбулося нагородження учасників конкурсу на кращий проект пам’ятника вченим міста Львова, розстріляним 1941 року на Вулецьких пагорбах. Конкурс проходив у рамках українсько-польської співпраці. Перше преміальне місце здобув учасник з Польщі Олександр СЛИВА. Спеціальну премію отримав авторський колектив зі Львова у складі Олега ТРОФИМЕНКА та Дмитра СОРОКЕВИЧА.

Конкурс проходив за спільною ініціативою міського голови Львова та президента міста Вроцлава. Пам’ятник заплановано відкрити цього року.

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