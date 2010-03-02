ЮНЕСКО хоче знати, що зберіглося від історичного центру Львова

1 березня до Львова з метою оцінки стану збереження ансамблю історичного центру міста прибули експерт ЮНЕСКО Петер СТРАССЕР та експерт Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) Ганс КАСПАРІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні експерти зустрінуться з міським головою Андрієм САДОВИМ та оглянуть історичний центр міста, а на 3 березня заплановано огляд об’єктів нового будівництва на території ансамблю історичного центру Львова та у буферній зоні.