Оніщук: призначити нового прем'єра відпустка Тимошенко не завадить

Відпустка прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО жодним чином не вплине на процес початку роботи нового уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Він підкреслив, що на членів Кабінету міністрів не поширюється дія трудового законодавства, і тому новий прем`єр-міністр і його Кабмін у разі призначення можуть приступити до роботи в той час, коли Ю.ТИМОШЕНКО перебуватиме у відпустці.

«Трудове законодавство на членів Кабміну не поширюється. Відпустка прем`єр-міністра і призначення нового Кабміну ніяк не пов‘язані між собою», - сказав М.ОНІЩУК.

При цьому він зазначив, що новий Кабінет міністрів зможе приступити до роботи у випадку, якщо буде призначено 2/3 його складу (діючий Кабмін складається з 25 осіб).