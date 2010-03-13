Кіровоград втратив кожного другого мільйонера

У 2009 році кількість офіційних мільйонерів у Кіровоградській області скоротилася з 6 до 3 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник керівника Державної податкової адміністрації в області Олександр ПОДЛЄСНИЙ.

За його словами, мільйонерами задекларовані доходи в сумі 59 млн. грн., сплачено податків з доходів фізичних осіб 2,6 млн. грн. Як і в попередні роки, ці доходи одержані від операцій з інвестиційними активами (продаж акцій і корпоративних прав).

Для порівняння, в 2007 році доходи, що перевищують 1 млн. грн., в області також задекларували троє людей.