Янукович вимагає голови винних у банкрутстві Нафтогазу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від Генеральної прокуратури України та правоохоронних органів завершити розслідування і покарати «за усією суворістю закону» винних у банкрутстві НАК «Нафтогаз Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив під час засідання Національного антикорупційного комітету, яке відбулось сьогодні в Адміністрації Президента.

В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на ситуацію, яка пов’язана із доведенням до банкрутства багатьох державних монополій.

«Банкрутство «Нафтогазу» є неприпустимим. Це прибуткова організація. Звідки збитки?», зокрема, зазначив глава держави.

Президент сказав, що чекає від генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і правоохоронних органів відповіді на це питання.

«І вимагаю невідкладно вжити заходів для притягнення винних у цьому (банкрутстві НАК «Нафтогаз Україна» - УНІАН) за усією суворістю закону», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також звернув увагу відповідальних керівників на незадовільний стан Державного резерву, який, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «фактично розкрадено».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ не навів жодної цифри.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", відповідно до бухгалтерської звітності, в 2009 році скоротила чистий прибуток на 79,5%, в порівнянні з 2008 роком, - до 2,3 млрд. грн. За даними НАК, за 2008 рік чистий прибуток склав 5,4 млрд. грн., за 2007 рік відкоректований чистий збиток – 0,6 млрд. грн.

В той же час, керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДИН відзначав, що в 2009 році «Нафтогаз» пережив дефолт по єврооблігаціях і вимушений був на умовах кредиторів реструктуризувати всю свою заборгованість по зовнішніх позиках. В результаті, додаткові витрати компанії на обслуговування кредитів збільшилися на 40 млн. дол. на рік. За словами експерта, за два останні роки зобов`язання компанії перед банками зросли з 2-х до 4,5 мільярдів доларів. У цей період «Нафтогаз» очолював Олег ДУБИНА - з 24 грудня 2007 року по 2 березня 2010 року.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.