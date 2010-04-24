Податки з виробників можна знизити цього року на 1%

На сьогоднішні в Україні є можливість в 2010 році знизити податковий тиск на виробників лише на 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу "Інтер".

"Знижуємо поки що мало - на 1%", - сказав він.

М.АЗАРОВ також підкреслив, що всі нововведення в системі оподаткування входять в проект Податкового кодексу, який вже готовий і буде винесений на розгляд осінньої сесії Верховної Ради.

"Чому на осінню - ми хочемо подивитися на те, як розвиватиметься наша економіка, чи зуміємо ми її цього року стабілізувати. Якщо зуміємо, то ми підемо на радикальніше скорочення податків", - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна ще в дуже складному економічному стані.