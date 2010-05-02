Українська митниця знову скасувала "зелений коридор" в аеропорту "Бориспіль".

Як передає кореспондент УНІАН, від усіх пасажирів, що прилітають до України, митники вимагають пропускати усі речі через спеціальні сканери.

Митники, які працюють в аеропорту, не повідомляють причин, через які вони вимагають від пасажирів повного контролю усіх речей.

"У нас немає більше "зеленого коридору", - заявив кореспонденту УНІАН один зі співробітників митниці. "Я маю право вибірково вимагати перевірки речей", - додав він.

При цьому представники митниці не відповіли на запитання, чому вони вимагають перевірки речей від усіх пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, за останні три роки Держмитслужба уже втретє відмовляється від "зеленого коридору" в аеропорту "Бориспіль", не пояснюючи причин таких дій.