Архієпископ Львівський благословив учасників параду до Дня Перемоги

Учасники параду військ, який відбудеться у Києві 9 травня, отримали благословення Української православної церкви на участь в урочистостях з нагоди 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, під час репетиції параду, що проходить у даний час у Києві, Архієпископ Львівський та Дрогобицький, голова Синодального відділу УПЦ із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України Української православної церкви (Московського патріархату) АВГУСТИН проїхав на кабріолеті «Чайка» уздовж вишикуваних на Хрещатику більш як 2500 військовослужбовців та освятив і благословив їх на участь у параді 9 травня.