Валютний ринок України демонструє ознаки стабілізації

У квітні валютний ринок України продовжував демонструвати ознаки стабілізації. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, експортні надходження перевищили обсяги платежів за імпортними контрактами вітчизняних суб`єктів господарювання, що сприяло формуванню позитивного сальдо надходжень іноземної валюти від нерезидентів.

За інформацією Нацбанку, домінування валютної пропозиції спостерігалося як на міжбанківському, так і на готівковому сегментах валютного ринку. Як результат, НБУ отримав можливість активізувати купівлю іноземної валюти і поповнити міжнародні резерви.

«Незважаючи на підтримку платежів НАК «Нафтогаз України» на початку квітня, обсяг міжнародних резервів збільшився за місяць на 4,8%», - зазначається у повідомленні.

Протягом місяця обмінний курс гривні щодо долара США змінювався на міжбанківському ринку в діапазоні 7,9134-7,9236 грн./дол., а на готівковому - з 7,9099 до 7,9278 грн./дол.

Офіційний курс гривні щодо долара США не виходив за межі 7,9242-7,9265 грн./дол., щодо євро - за місяць зміцнився на 1,67%, щодо 10,5066 грн./євро, а щодо російського рубля - знизився на 0,27% - до 2,6589 грн./10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України у квітні поточного року збільшилися на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. дол.