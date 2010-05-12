Мінекономіки: можливе зростання цін на продукти харчування
05:23, 12 травня 2010Суспільство
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Ціни виробників зросли
В Україні з вересня 2009 року по квітень цього року в харчовій промисловості ціни виробників зросли 13,4%.
Про це говориться в коментарі Міністерства економіки України, розміщеному на сайті Мінекономіки.
У повідомленні зазначається, що зростання цих цін надалі може призвести до підвищення споживчих цін на продукти харчування.
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