Сьогодні на ріках у Закарпатті вода підвищиться на 2-4 метри

18 травня у Закарпатті очікують підвищення рівнів води на окремих ділянках річок до 9 метрів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили напередодні у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, через сильні опади на річках Закарпатської області сформувався дощовий паводок.

За даними Закарпатського гідрометеоцентру, в середині дня 17 травня по регіону спостерігався паводок з амплітудою підвищення рівнів води від 1 метра на Верхній Тисі та її притоках, до 2,2 м - в нижніх течіях Боржави та Ужа і до 3,2 метра - на Тисі на ділянці В.Бичків-Вилок.

Рятувальники також повідомляють, що максимальні рівні на більшості постів сформувалися 16 травня ввчері і вночі, і станом на ранок 17-го травня рівні води тут знижалися. На р.Тиса максимальний рівень води пройшов у м.Хуст і протягом дня формувався в районі смт Вилок 200-250 см.

Синоптики також прогнозують, що впродовж 17-18 травня продовжиться підвищення рівнів води. На р.Тиса в м.Чоп очкується підвищення рівнів води на 4,0-4,5 м порівняно з ситуацією станом на ранок 17 травня (підвищення становило в середньому 5 метрів), на р. Латориця поблизу м.Чоп - на 1,7-2,2 м. Також очікується затоплення заплави міждамбового простору Латориці.