Міліція вилучила з підпільних салонів понад 60 ігрових автоматів

У центрі Донецька міліція вилучила з підпільних ігрових салонів 62 ігрові автомати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, зали відкрилися і почали функціонувати незважаючи на дію закону, що забороняє гральний бізнес в Україні.

За словами старшого відділу оперуповноваженого держслужби по боротьбі з економічною злочинністю Донецького міськуправління міліції Романа КОБЕЦЯ, ігрові салони працювали в цілодобовому режимі під вивіскою «Інтернетклуб «Мільйонер», хоча насправді ніякого відношення до Інтернету не мали: комп`ютерів у них не було взагалі.

Обидва зали було обладнані звичайними ігровими автоматами, за якими, незважаючи на їхні модифікаційні зміни, закріпилася назва «Однорукі бандити». «В одному з салонів, крім 25 ігрових автоматів, була встановлена і функціонувала рулетка. У другому салоні вилучено 37 ігрових апаратів», - сказав Р.КОБЕЦЬ.

Він констатував, що в приміщенні салонів також були облаштовані невеликі бари для відвідувачів, хоча під час проведення перевірки ніяких дозвільних документів на реалізацію спиртного надано не було.

На даний момент міліція встановлює власників ігрових автоматів. Вони притягатимуться до кримінальної відповідальності за статтею 203 КК України - «Заняття забороненими видами господарської діяльності».

«Відповідно до чинного законодавства, розмір штрафу, що загрожує їм, (без вартості вилучених автоматів) може скласти майже 5 млн. грн.», - додав Р.КОБЕЦЬ.