Прокуратура Києва передала МВС всі кримінальні справи щодо банку «Надра»

Прокуратура Києва передала Головному слідчому управлінню МВС України для подальшого розслідування до всі кримінальні справи, порушені за фактами зловживань посадовцями банку «Надра».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури, не уточнивши кількість порушених кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, за фактами привласнення службовцями двох комерційних структур коштів, одержаних ними як кредити у ВАТ «Комерційний банк «Надра», слідчим відділом прокуратури Києва розслідувалась кримінальна справа, порушена 12 серпня 2009 року Генеральною прокуратурою за ст. ст. 191 ч.5, 205 ч.2, 366 ч.2 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що внаслідок протиправних дій службовців комерційних структур і банку інтересам останнього та його вкладникам завдано матеріальних збитків на суму 384 млн. грн. Було встановлено чотирьох осіб, безпосередньо причетних до цих злочинів, включаючи голову правління банку, які оголошені в розшук.

Водночас перевірялися й інші епізоди можливої протиправної діяльності службовців банку під час кредитування юридичних та фізичних осіб.

9 жовтня 2009 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишніх посадовців банку «Надра», включаючи голову правління, який є громадянином Російської Федерації.

З 10 лютого 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку «Надра» строком на один рік. Також для відновлення фінансового стану банку було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців.

16 лютого минулого року банк оприлюднив інформацію про звільнення за власним бажанням з посади голови правління, президента банку «Надра» Ігоря ГІЛЕНКА.

10 червня 2010 року міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що має інформацію про затримання колишнього голови банку «Надра» І.ГІЛЕНКО.

Того ж дня у Генеральній прокуратурі України спростували цю інформацію.