Феодосія обігнала Ялту і Євпаторію за якістю відпочинку

Найкомфортнішим серед морських курортів України є Феодосія, а серед неморських - Свалява (Закарпатська область).

Про це свідчить дослідження, проведене аналітиками тижневика «Коментарі:».

Як повідомляє видання, для дослідження було обрано вісім приморських міст (Алушта, Євпаторія, Одеса, Севастополь, Скадовськ, Судак, Феодосія і Ялта) та п’ять бальнеологічних й один гірський курорти - Миргород, Моршин, Свалява, Трускавець, Хмільник і Яремче.

Останні місця у рейтингах посіли Судак та Яремче.

Бали містам нараховувалися за такими критеріями: кількість відпочиваючих у 2009 році, кількість банкоматів (у перерахунку на 10 тисяч відпочиваючих), кількість відділень банків (на 10 тисяч відпочиваючих), кількість автозаправок (на 10 тисяч відпочиваючих), кількість кінотеатрів (на 10 тисяч відпочиваючих), кількість сертифікованих готелів, пансіонатів (на 10 тисяч відпочиваючих), кількість сертифікованих три- і чотиризіркових готелів, відстань до найближчого аеропорту з активним авіасполученням, відстань до найближчої залізничної станції, кількість потягів на добу, що проходять через залізничну станцію, категорія автомобільної дороги, прогнозована ціна розміщення, протяжність та площа пляжів, кількість пляжів з Блакитним прапором.

Як відзначають «Коментарі:», головною перевагою Феодосії є пляж на 1 млн. кв. м довжиною 32 км. Кожному зі 110 тис. туристів, котрі щорічно відпочивають тут, дістається цілих дев’ять квадратів власного простору - це кращий показник серед всіх чорноморських курортів.

Лідерство Сваляви у «неморському» рейтингу забезпечило непогане співвідношення об’єктів інфраструктури та кількості відпочивальників, а також порівняно невисока вартість розміщення, пише газета.

Останнє місце Судака серед морських курортів зумовлене незначною площею пляжів (0,44 кв. м на особу за даними 2009 року) і нерозвиненістю інфраструктури. За підрахунками «Коментарів:», місто має 0,72 банкомата і 0,56 банківських відділень на 10 тисяч відпочивальників.

Такі ж низькі показники має й аутсайдер «неморського» рейтингу – Яремче. На 10 тисяч відпочивальників тут припадає менше одного банкомата і 0,58 банківського відділення.

Як пишуть «Коментарі:», з дослідження свідомо було виключено такий параметр як наявність безкоштовних точок Wi-Fi-доступу. Якщо не брати до уваги спільний проект “Укртелекому” і McDonald’s, цих точок у курортних містах одиниці. Водночас точки Wi-Fi у готелях не можна вважати повною мірою публічними, відзначають «Коментарі:».