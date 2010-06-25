Глава Київської облради придумав, як вичавити заводи зі столиці

У Київській області впродовж місяця запрацює «єдине вікно» для підприємців. Про це в інтерв`ю газеті «Комментарии» повідомив голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ.

За його словами, це дозволить залучити інвесторів у регіон. Він зазначив, що «єдине вікно» для підприємців позбавить інвесторів від необхідності спілкуватися з цілим рядом чиновників.

«Ми розробляємо для них (інвесторів – УНІАН) прозору схему. Спочатку готується матеріал за проектом, він виноситься на інвестиційну раду, у складі якої – чиновники облдержадміністрації і керівники управлінь дозвільної системи. Виходячи з реальної оцінки землі, прораховується те соціально-економічне навантаження, яке лягає на інвестора», - розповів О.КАЧНИЙ. Він пояснив, що, таким чином, якщо в оренду передається земля за пільговою ціною, визначається, що інвестор повинен в даному селі збудувати або дитячий садок, або очисні споруди, або дорогу. І інвестор, не маючи більше жодних взаємовідносин з чиновниками, перераховує до конкретного місцевого бюджету конкретну суму під конкретний соціальний проект. «Після цього матеріали передаються до комунальної інвесткомпанії, вона розробляє технічну документацію, проводить всі узгодження, і інвестор починає реалізовувати свій проект», - додав О.КАЧНИЙ.

Також він позитивно оцінив наміри київської влади перенести столичні промзони в область. За його словами, у столиці достатньо багато підприємств з небезпечним виробництвом, при цьому велика частина їх територій здається в оренду, а за профілем працюють 10–20%. «І перенесення таких виробництв необхідно стимулювати. Наприклад, піднявши вартість землі під такими підприємствами настільки, щоб власнику було вигідніше перебратися за межі столиці», - зазначив О.КАЧНИЙ. Він вважає, що, крім того, потрібні пільгові кредити для модернізації виробництв вже на новій території. «І Київ позбавився б непотрібних заводів, і область одержала б нові робочі місця», - підкреслив голова облради.

О.КАЧНИЙ розповів, що влада області не відмовилася від ідеї виведення адміністративного центру Київської області з Києва. При цьому він зазначив, що йдеться не про перенесення, а про створення адміністративного центру області. «У Києві його просто немає. Є голова облради і губернатор у будівлі Центрвиборчкому. Інші органи облради і облдержадміністрації розкидані по всьому місту. І ми хочемо зібрати всі служби в одному місці. Причому грошей на це ні у кого не просимо. У Києві у нас є 15 тис. м кв. нерухомості. Необхідно визначити її вартість, перетворити на товар у вигляді цінних паперів або застави або просто виставити на аукціон і одержати або кошти, або кредит», - сказав він.