ОАК: Ан-148 краще продавати на Заході без запорізьких двигунів

Можливість встановлювати на українсько-російський літак Ан-148, окрім двигунів Д-436-148 запорізького «Мотор Січ», двигунів інших виробників, зокрема SaM146 виробництва російського «Сатурна» і французької Snecma, може розширити ринок збуту в країнах Заходу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомило джерело в Об`єднаній авіабудівній корпорації (ОАК).

Зокрема, співрозмовник агентства підтвердив, що така пропозиція була зроблена з боку РФ українській стороні на останньому засіданні спільної російсько-української робочої групи з питань співпраці в авіапромисловості (Сьогодні газета «КоммерсантЪ-Украина» повідомила, що Росія запропонувала авіаконцерну "Антонов" замінити двигуни літака Ан-148 з Д-436-148 запорізького "Мотор Січ" на SaM146 виробництва російського "Сатурна" і французької Snecma – УНІАН).

Причому він підкреслив, що ця пропозиція виходитиме не від ОАК, а від російських двигунобудівників, що може збільшити ринок збуту саме їхньої продукції.

«Проте логіка в цій пропозиції є – будь-який поважаючий себе літак має два двигуни на вибір. У такому разі авіакомпанія може вибрати той двигун, який їй краще експлуатувати», - сказав він.

За словами представника ОАК, двигун SaM146 виробництва російського «Сатурна» і французької Snecma має сертифікацію в країнах ЄС, чого поки що немає в українського Д-436-148. Причому незрозуміло, коли така сертифікація буде.

Окрім цього співрозмовник агентства зазначив, що пропозиція «Антонову» була зроблена для того, щоб зрозуміти, якими «західними» аналогами можна комплектувати цю модель літака саме для того, що мати більше можливостей для його продажу на Заході.

«Насправді це вигідно і «Антонову». У будь-якому разі це рішення за українською стороною. Це не вимога, а пропозиція», - підкреслив він. При цьому додав, що перед реалізацією цього пропозицію слід провести маркетингові дослідження щодо можливого попиту на Ан-148 у ЄС. Якщо потенційних покупців не буде, проводити ці роботи не потрібно.

Представник ОАК також підкреслив, що до українських двигунів немає ніяких претензій - «це пропозиція не замість, а на додаток».

«Ми розуміємо, що літак Ан-148 – хороший, і український двигун Д-436-148 – хороший, але ця зв`язка має деякі обмеження під час продажу на західні ринки», - сказав він.

Представник ОАК також висловив переконання, що Ан-148 може мати хороший попит на Заході, оскільки Airbus і Boeing не мають моделей у цьому сегменті.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний реактивний пасажирський літак нового покоління, призначений для перевезення 68-85 пасажирів на відстань 2000-4400 км. Літак оснащений двигуном Д-436-148 розробки ДП "Івченко-прогрес", випускається на "Мотор Січ". Лізингова компанія "Іллюшин Фінанс Ко" оцінює портфель замовлень на літаки Ан-148/158/168 до 2025 року у 130 машин.

Каталогова вартість Ан-148 у різних модифікаціях становить 22-25 млн. дол.