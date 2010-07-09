Ліквідовано канали надходження вогнепальної зброї

Працівники УБОЗ ГУ МВС України в Київській області перекрили канал незаконного надходження пістолетів "Зоракі" турецького виробництва.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків облУВС, під час оперативних заходів затримано двох чоловіків, які збували вказану зброю на території Київської області та столиці.

У квартирі одного із затриманих правоохоронці виявили близько 4 тисяч патронів та шість турецьких пістолетів. Ще три пістолети і глушник вилучили раніше з його автомобіля.

Відповідно до висновку експертів, вилучена зброя є гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби. За своїми характеристиками пістолети «Зоракі» є шумовими і не потребують обов’язкової реєстрації. Проте українські майстри дуже легко перетворюють шумовий пістолет в бойовий.

Проти чоловіків порушені кримінальні справи, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх учасників злочинної групи та каналів надходження зброї.

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Працівники Служби безпеки України спільно з органами прокуратури та УМВС Хмельницької області викрили злочинну групу, яка налагодило постачання на територію регіону вогнепальної зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в області, у ході спецоперації в одному із селищ працівники правоохоронних органів виявили у підпільній майстерні 23 одиниці вогнепальної зброї та 1700 патронів до нього, а також п`ять одиниць холодної зброї армійського зразка, пристрій для відстрілу малокаліберних патронів калібру 5,6 мм у вигляді авторучки.

Щодо п’ятьох членів злочинної групи порушено кримінальну справу.