Дітей із зони Чорнобильської аварії не пустили до Великої Британії

Влада Великобританії відмовилася видавати дозвіл на в`їзд дітям з України і Білорусі, які мешкають в місцях, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє газета The Independent.

За даними газети, візи дітям з уражених радіацією областей, які прямували на канікули до Великобританії, відмовилася видати Прикордонна служба країни, що входить до складу міністерства внутрішніх справ. При цьому повідомлення про відмову часто приходили напередодні планованого від`їзду.

Оздоровчі поїздки до Великобританії для дітей організовували британські добродійні організації. Так, в червні на запрошення організації "Лінія життя дітей Чорнобиля" (Chernobyl Children`s Life Line) відпочивати на острів Вайт мали вирушити 17 дітей. Десятьом з них напередодні вильоту повідомили, що поїхати вони не зможуть.

Про 8 подібних випадків заявила ще одна організація, "Медицина і Чорнобиль" (Medicine and Chernobyl). За даними The Independent, у минулому обидві організації успішно відправили на канікули в країну кілька десятків тисяч осіб.

Прикордонна служба пояснює відмови, що почастішали, міркуваннями безпеки - дітям пропонується жити в британських родинах, і приймаюча сторона повинна ретельно перевіряти можливих господарів. Проте видання зазначає, що у ряді випадків двоє дітей прямували в одну і ту ж сім`ю, і лише одна дитина діставала відмову у візі. Також подив співробітників добродійних організацій викликав той факт, що багато хто з приймаючих родин брали дітей на усиновлення, і отже вже піддавалися перевірці.