На Київщині загорівся очерет на площі 15 гектарів

Вчора о 15.10 поблизу с. Сошників Бориспільського району Київської області на території військового Ржищівського лісгоспу (орендує МВС) в болотистій місцевості сталося загорання очерету окремими осередками на площі 15 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 16.45 пожежу було локалізовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Станом на сьогоднішній ранок залишається два осередки тління очерету на загальній площі 800 кв. м. З метою недопущення розповсюдження пожежі організовано цілодобове спостереження та проливання окремих місць.

До ліквідації пожежі було залучено 50 осіб та 2 одиниці техніки від навчального центру МВС та Ржищівського військового лісового господарства.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Київській області.