Міліція затримала підлітка, який «замінував» лікарню

Міліція у Полтавській області затримала 16-річного підлітка, який минулого тижня по телефону «замінував» лікарню.

Про це УНІАН повідомила інспектор відділу по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в області Поліна ЛАРІНА.

За її словами, 16-річний підліток по своєму мобільному телефону зателефонував до лікарні і до райвідділу міліції з повідомленням, що лікарню заміновано. В результаті цього дзвінка довелося терміново евакуювати з Великобагачанської ЦРБ 500 хворих і весь персонал. Зокрема на каталках вивезли тих хворих, кого вже готували до операції, а також новонародженого малюка, якого довелося виносити на вулицю разом з інкубатором.

Тепер долю підлітка вирішить суд. Йому «світить» мінімальний штраф у розмірі 8,5 тис. грн. або до 5 років ув`язнення.