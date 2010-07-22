Генштаб: головне - зупинити руйнівні процеси в армії

Фахівці Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України розробили план стабілізації ситуації у ЗСУ, який буде затверджений і введений в дію указом Президента України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони, про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО.

“Головне завдання – зупинити у 2010 році руйнівні процеси, які розпочалися в армії через недофінансування, викликане наслідками фінансово-економічної кризи”, – підкреслив він.

Г.ПЕДЧЕНКО повідомив, що за результатами нещодавнього засідання Ради національної безпеки та оборони керівництво Міноборони і Генштабу провело всебічну оцінку стану армії і розробило План стабілізації ситуації у Збройних силах, який найближчим часом буде введено в дію указом Президента.

“Цей план визначає пріоритетні напрями діяльності Міністерства оборони України, Генерального штабу та органів військового управління щодо збереження кадрового потенціалу, недопущення зниження рівня бойової готовності, підтримання належного рівня мобілізаційної готовності військових частин та підрозділів Основних сил оборони в межах виділеного ресурсу, оптимізації структури та чисельності органів військового управління, забезпечення належного утримання та життєдіяльності Збройних сил, забезпечення участі України в підтриманні миру та стабільності у світі”, – повідомив Г.ПЕДЧЕНКО.

Також, за його словами, завершується робота над проектом Концепції реформування ЗСУ на подальшу перспективу, в основу якої покладено визначені на державному рівні позаблоковий статус України та прогнозовані показники видатків на потреби оборони до 2023 року.

Начальник Генштабу відзначив, що, сьогодні вище військово-політичне керівництво держави серед пріоритетних завдань намагається забезпечити ресурсне і фінансове відновлення боєготовності та боєздатності тих структур ЗСУ, які їх втратили.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ за результатами засідання РНБО 8 липня доручив керівництву Міноборони і Генштабу до кінця місяця розробити документи стратегічного планування та вжити невідкладних заходів із стабілізації ситуації у ЗСУ з метою подолання кризових явищ та створення умов для подальшого розвитку.