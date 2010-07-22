На двох донецьких шахтах зарплату останній раз бачили 2 квітня

Гірники шахти «Юний комунар» (м. Єнакієве) попереджають про можливість радіоактивного забруднення підземних вод у Донецькій області, якщо вони оголосять страйк і припинять безперебійне відкачування грунтових вод у підземних виробках шахти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України (ППВПУ) з посиланням на голову первинної профспілкової організації шахти «Юний комунар» Миколу КВАЧА.

Так, в ППВПУ пояснили, що трудові колективи двох єнакіївських шахт «Юний комунар» і «Червоний Профінтерн», які підлягають ліквідації, проводять тільки відкачування шахтних вод і мають намір оголосити акції протесту, оскільки гірники цих підприємств «останній раз одержували заробітну плату 2 квітня поточного року, більше від держави вони не побачили ані копійки».

За словами М.КВАЧА, на шахті «Юний комунар» 16 вересня 1979 року був проведений ядерний вибух, і в результаті експерименту на глибині 903 м утворилася оплавлена порожнина-капсула, в якій, за різними оцінками, зберігається до 95% продуктів радіоактивного розпаду. Тому «гірникам «Юного комунара» у жодному випадку не можна припиняти відкачування води на цій шахті», підкреслив профспілковий лідер. «За висновком екологів, якщо підприємство затопити, капсула може бути зруйнована, що призведе до радіоактивного забруднення підземних вод міста, а вже грунтові води рознесуть продукти розпаду по всій Донецькій області», - пояснив М.КВАЧ. При цьому він наголосив: «Наші шахтарі це розуміють, тому досі й продовжують працювати. Але одними обіцянками людей не нагодуєш, до соціального вибуху на підприємстві залишаються лічені дні».

Голова об`єднаної первинної профспілкової організації цих шахт Євген АСТАНІН повідомив, що раніше шахти «Червоний Профінтерн» і «Юний комунар» («Юнком») входили до складу ДП «Горлівська дирекція з ліквідації шахт», що підпорядкована ДП «Укрвуглеторфреструктуризація», але з 1 липня 2010 року ці два підприємства перевели у підпорядкування новоствореного держпідприємства «Донвуглереструктуризація». На всі вимоги гірників погасити заборгованість із зарплати керівництво нового ДП відповідає, що поточний липневий заробіток шахтарям буде виплачений у серпні, а всі питання щодо боргів за попередні місяці їм необхідно вирішувати з «Горлівською дирекцією з ліквідації шахт».

«Але там (у ДП «Горлівська дирекція з ліквідації шахт») відповідь одна – грошей немає, навіть не чекайте, тому люди просто у відчаї», - сказав профспілковий лідер.

У прес-службі ППВПУ також підтвердили, що ДП «Горлівська дирекція з ліквідації шахт» дійсно не має на сьогодні фінансової можливості виплатити гірникам заборгованість із зарплати через відсутність відповідних надходжень з держбюджету.

За словами Є.АСТАНІНА, в трудових колективах цих єнакіївських шахт «наполегливо ходять чутки, що Мінвуглепром просто «кинув» шахтарів на три місячні заробітки, ці гроші тепер заморозять, ніхто їх вже не поверне».

Є.АСТАНІН заявив, що десятки звернень від трудових колективів шахт до різних інстанцій аж до Президента і прем`єр-міністра «нічого не дали - від голів держави і уряду у відповідь прийшли звичайні відписки».

Він повідомив, що сьогодні гірники, «хоча і без великої надії», збирають підписи під зверненням до генерального прокурора України з вимогою не лише вжити термінових заходів з погашення боргів, але й притягнути винних до відповідальності.