Бойко «вмовляє» Фірташа згадати про заплачені $1,7 мільярда

Міністерство палива і енергетики України разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" ведуть переговори з російським ВАТ "Газпром" і компанією RosUkrEnergo щодо способів виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду про повернення 12 млрд. куб. м. природного газу.

Про це сьогодні повідомляє газета "КоммерсантЪ-Украина" з посиланням на високопосадове джерело у Міністерстві палива і енергетики України.

Зокрема, стверджує видання, предметом переговорів є перерахунок боргу "Нафтогазу" перед RosUkrEnergo у розмірі 12,1 млрд. кубометрів газу.

"За цей газ вже було заплачено 1,7 млрд. дол. Їх можна врахувати як 6,8 млрд. кубометрів за нинішніми цінами. Тоді доведеться повертати менше. Або хай нам повернуть гроші, тоді ми повернемо газ", - цитує газета слова високопосадового джерела у Мінпаливенерго.

Видання стверджує, що переговори, які були розпочаті минулого тижня, будуть продовжені.

У "Газпромі" і RUE у неофіційних бесідах факт ведення переговорів підтверджують. "Наша мета – зробити так, щоб інтереси усіх сторін були враховані, і газ було повернуто", - цитує газета слова представника компанії RUE.

За інформацією високопосадового джерела у "Газпромі", зараз обговорюються кілька можливих схем повернення коштів НАК.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадовців органів державної влади і арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА. ТСК очолив депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ.