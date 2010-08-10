У Луганській області горять 66 шахтних відвалів породи з 537.

Про це УНІАН повідомили в Держуправлінні охорони навколишнього середовища в Луганській області.

Найбільша кількість відвалів, що горять, знаходиться у Свердловську – близько 40. З них, згідно з оприлюдненими даними, 18 - у стадії активного горіння.

На думку екологів, відвали породи вугільних підприємств є одним з основних джерел забруднення навколишнього середовища. Ускладнює ситуацію висока урбанізація територій вуглевидобувних районів, відсталість технологій вуглевидобування, відсутність належних санітарно-захисних зон, наголошується у повідомленні.