Міліція порушила справу щодо вбивства журналіста

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив карну справу за статтею "навмисне вбивство" за фактом зникнення головного редактора місцевої газети "Новий стиль" Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області.

У ЦГЗ зазначили, що 12 серпня про зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила його дружина. Працівники міліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, однак протягом двох днів з моменту звернення не вдалося встановити місцезнаходження розшукуваного.

"У зв’язку з цим 15 серпня 2010 року слідчим відділом Дзержинського РВ ГУ МВС порушено кримінальну справу за ст. 115 КК України (навмисне вбивство)", - повідомили у прес-службі міліції.

Наразі правоохоронці відпрацьовують різноманітні версії зникнення, пов’язані як з виконанням професійних обов’язків, так і інші.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі "БМВ" сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Газета "Новий стиль" займається розслідуваннями на правову тематику.