Львівські комерсанти ввезли військовий гелікоптер контрабандою

У Львові СБУ викрила факт контрабандного переміщення в Україну гелікоптера військового призначення, вартість якого була занижена більш як удвічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, встановлено, що на адресу львівської комерційної структури через Іллічівський морський порт зі Сполучених Штатів Америки ввезено гелікоптер, який у супровідних документах заявлений як пасажирський. Для митного оформлення машини митникам були подані документи, згідно з якими вартість гелікоптера становила 1 млн. 30 тис. грн.

Перевіряючи законність зовнішньоекономічної операції, співробітники СБУ залучили фахівців Торгово-промислової палати та Міністерства оборони України, які зробили висновок, що зазначене авіасудно є військовим гелікоптером марки “Messerschmitt” розвідувального призначення, вартість якого без урахування обов’язкових митних платежів - понад 2 млн. 800 тис. грн.

Враховуючи те, що для митного оформлення гелікоптера були надані документи, що містили неправдиві відомості про найменування і фактичну вартість товару, за даним фактом Управлінням СБУ у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).