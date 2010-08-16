Юрист нагадує, що мораторій на пеню за прострочення оплати ЖКП ще діє

Мораторій на нарахування пені за прострочення оплати житлово-комунальних послуг громадянами України поки що діє, однак у недалекому майбутньому очікується його скасування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила юрист адвокатської компанії Arzinger Юлія ПЕЛЕХ.

Вона пояснила, що стягнення пені з громадян України за заборгованість за житлово-комунальні послуги було тимчасово припинене у зв`язку з ухваленням Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення платні за житлово-комунальні послуги» № 486/96-ВР від 13 листопада 1996 року. Цей мораторій було введено у зв`язку з невиконанням державою зобов`язань з виплати населенню заробітної платні, пенсій, стипендій та інших грошових виплат, він мав діяти до усунення даної проблеми. Водночас умовою припинення дії даного закону передбачено ухвалення відповідного рішення Верховною Радою України.

Ю.ПЕЛЕХ відзначила, що на даний момент дію цього закону, незважаючи на неодноразовий розгляд відповідних законопроектів, Верховною Радою України не припинено і мораторій залишається чинним.

Проте у Меморандумі українських властей Міжнародному валютному фонду, направленому в рамках відновлення кредитної співпраці 16 липня 2010 року, з боку України гарантується до кінця вересня 2010 року ухвалення законодавчого рішення, яке б скасувало даний закон. Разом з тим, Кабінет Міністрів України 23 липня 2010 року вніс до Верховної Ради відповідний законопроект, згідно з яким дія закону має бути припинена з 1 січня 2011 року.

«Таким чином, на даний момент мораторій на нарахування пені з громадян України із заборгованості за житлово-комунальні послуги є чинним, однак у недалекому майбутньому очікується його скасування», – наголосила юрист.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня п.р. перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, коментуючи тему тарифів на житлово-комунальні послуги, заявив, що стягування штрафних санкцій (пені) з боржників передбачене законодавством України і не залежить від муніципалітету. Згідно з його поясненням, на відповідну норму закону якийсь час діяв мораторій, але зараз вона набрала чинності.