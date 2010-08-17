У Херсонській області шахраї міняють старі гроші на нові

В Херсонській області шахраї під приводом обміну старих грошей на нові вкрали у 60-річного жителя 9 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМВСУ в області, до чергової частини Голопристанського райвідділу міліції звернувся 60-річний житель села Миколаївка і повідомив, що невідомі особи заволоділи його грошима в сумі 9 тис. грн.

Пенсіонер розповів, що біля його двору зупинився автомобіль, з якого вийшло двоє молодих чоловіків, одягнених у костюми. Вони представили працівниками соціальної служби і сказали, що треба міняти гроші старого зразка на нові. Пенсіонер приніс їм 9 тис. грн. Чоловіки попросили його пред’явити паспорт, щоб оформити обмін грошей. В той час, коли потерпілий ходив за документом, шахраї забрали гроші і поїхали геть.

Нині їх розшукує міліція.