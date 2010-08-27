Заарештували одного з керівників Південно-Української АЕС
18:04, 27 серпня 2010Суспільство
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Справу порушили 25 серпня
Заарештовано одного з керівників Південно-Української АЕС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, таку міру запобіжного заходу - тримання під вартою - обрав сьогодні цьому посадовцю суддя Печерського райсуду столиці.
Кримінальну справу стосовно одного з керівників Південно-Української АЕС порушило 25 серпня Головне слідче управління МВС України. Того ж дня згаданого посадовця затримали працівники спецпідрозділу.
Він підозрюється у фактах службового підроблення та заволодінні коштами Державного підприємства на загальну суму майже 1 млн. грн., поінформували в ГУБОЗ.
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