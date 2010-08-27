Заарештували одного з керівників Південно-Української АЕС

Заарештовано одного з керівників Південно-Української АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, таку міру запобіжного заходу - тримання під вартою - обрав сьогодні цьому посадовцю суддя Печерського райсуду столиці.

Кримінальну справу стосовно одного з керівників Південно-Української АЕС порушило 25 серпня Головне слідче управління МВС України. Того ж дня згаданого посадовця затримали працівники спецпідрозділу.

Він підозрюється у фактах службового підроблення та заволодінні коштами Державного підприємства на загальну суму майже 1 млн. грн., поінформували в ГУБОЗ.