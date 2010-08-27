Лавринович отримав повноваження підписати договір з Єгиптом

23:46, 27 серпня 2010
Суспільство
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Про взаємну правову допомогу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уповноважив міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА на підписання Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про взаємну правову допомогу в цивільних та господарських справах.

Текст відповідного розпорядження від 27 серпня розміщено на офіційному сайті глави держави.

 

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