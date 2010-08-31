"АероСвіт" ввів безкоштовну доставку пасажирів із Молдови

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" організувала безкоштовну доставку автотранспортом пасажирів із Кишинева на авіарейси компанії до/з аеропорту "Одеса".

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, шаттл за маршрутом Кишинів-Одеса-Кишинів курсує щодня.

Зокрема, новий наземний рейс забезпечить підвезення до маршрутів "АероСвіту" з Одеси до Мілана, Афін, Стамбула, Ларнаки, Калінінграда та інших міст, а також доставку до Кишинева авіапасажирів, які прилетіли в Одеський аеропорт.

Пасажирам "АероСвіту" транспортування шаттлом надається безкоштовно.

Квитки на інтермодальне перевезення автотранспортом і літаком через Одесу до кінцевого пункту польоту "АероСвітом", а також у зворотному напрямку, можна оформити через глобальні системи бронювання. Крім цього бажаючі можуть придбати квиток окремо на рейси шаттлу між Кишиневом і Одесою.

Загалом у період літньої навігації 2010 р. "АероСвіт" спільно з перевізниками-партнерами виконує з Одеси 74 авіарейси на тиждень до Афін, Варшави, Калінінграда, Києва, Ларнаки, Мілана, Москви, Праги, Риги, Санкт-Петербурга, Стамбула, Тель-Авіва і Тбілісі.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року авіакомпанія обслуговує понад 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних.

Власний флот компанії "АероСвіт – Українські Авіалінії" на сьогоднішній день складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "АероСвіт" використовує на ряді маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Антонов-148.

Авіакомпанія "АероСвіт" створена у формі закритого акціонерного товариства. На сьогоднішній день Фонд державного майна України володіє 22,4% акцій авіаперевізника, нідерландська компанія Gilward Investments B.V. - близько 38%. Ще трьом українським компаніям належать близько 40% акцій "АероСвіту", зокрема "ГенАвіаІнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% і "Бюро" - 4,8%.