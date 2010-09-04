У Полтаві міліціонери затримали торговця зброєю

У Полтаві міліціонери затримали торговця історичною зброєю.

Про це УНІАН повідомила інспектор відділу зі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Полтавській області Алла КВИТА.

За її словами, міліція одержала оперативну інформацію про те, що в місті Полтаві чоловік має намір збути бойовий пістолет. Проведеними комплексними заходами міліціонерам стали відомі особи продавця і покупця. Оперативники затримали підозрюваного під час збуту пістолета «Вальтер», який за цінами чорного ринку коштує 10 тисяч гривень.

Як розповів начальник відділу кримінального розшуку УМВС України в Полтавській області Олег ГОНЧАРЕНКО, продавцем зброї виявився 37-річний полтавчанин. Чоловік ніде не працював і проживав разом з матір`ю в одній з квартир міста. У його квартирі міліція виявила склад військової зброї: 4 пістолети, 1 револьвер, обріз гвинтівки СВТ, кілька багнет-ножів і багнети часів Великої Вітчизняної війни, 2 артилерійських снаряда, а також інше військове спорядження.

«У міліції є всі підстави вважати, що військовий арсенал у квартирі затриманого - це ще не вся колекція зброї. Міліціонери здійснюють подальші заходи щодо викриття схованок, а також встановлюють осіб, які могли бути причетні до цього злочину», - повідомила А.КВИТА.

«Зараз вилучена зброя направлена на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС, - сказав начальник Полтавського відділу кримінального розшуку, - стосовно підозрюваного вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Вживаються заходи щодо встановлення співучасників цього злочину».