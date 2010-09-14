Мішель Обама про дітей, ресторани, картоплю-фрі й ожиріння

Перша леді США Мішель Обама закликала американських рестораторів включати до меню більше овочів і фруктів, пропагувати здорове харчування і більше думати про дітей.

"Як свідчать опитування, 90% меню, що їх діти складають з улюблених страв, включають макарони з сиром - це найулюбленіше, 80% - курячі палички, 60% включають бургери і чизбургери", - сказала Обама, виступаючи в понеділок перед учасниками конференції Національної асоціації ресторанів. Але такі пристрасті дітей створюють небезпеку ожиріння й інших захворювань.

"Можливо, ви могли б подавати однопроцентне або знежирене молоко. Або ви могли б зробити звичайним гарніром часточки яблука або моркву, а картошку-фрі давати тільки на замовлення, - наводить слова дружини президента РІА "Новости".

Також Обама запропонувала зменшити об`єм знаменитих американських порцій і подавати менше, але краще.

"Ми можемо прагнути більше включати в меню овочів, фруктів і злаків. Ми можемо зробити порції трохи меншими і більше цінувати якість, а не кількість. Ми можемо створити культуру, в якій наші діти проситимуть здорову їжу, а не відмовлятимуться від неї", - наголосила Обама, зазначивши, що говорить не тільки як перша леді країни, а й як мати двох дочок, які незабаром увійдуть до підліткового періоду.

Барак і Мішель Обама виступили організаторами національної кампанії боротьбі з ожирінням у дітей, оголосивши в лютому ц.р. про початок реалізації програми Let`s Move!. Програма спрямована на те, щоб змінити усталені традиції американських шкіл, змінити звички дітей і привернути уваги суспільства до проблеми дитячого ожиріння і зайвої ваги, від якої страждають біля третини школярів у США.