Президенти домовилися: Казахстан збільшить транзит нафти через Україну

Президенти України і Казахстану Віктор ЯНУКОВИЧ і Нурсултан НАЗАРБАЄВ домовилися про збільшення на 8 млн. тонн обсягів транзиту казахської нафти через українську територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив на прес-конференції, що відбулась сьогодні після завершення переговорів з Н.НАЗАРБАЄВИМ.

«Ми домовилися, що на порядок 8 млн. тонн ми збільшили транзит нафти через Україну, з яких певна частина, яка необхідна для українських нафтопереробних заводів, може бути залишеною відповідно до окремої угоди», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Н.НАЗАРБАЄВ також позитивно оцінив результати переговорів, зокрема в енергетичній галузі.

«До втручання Віктора Федоровича транспортування казахської нафти через територію України було призупинено. Зараз ці заборони скасовані і таке транспортування відновилося», - уточнив ситуацію Н.НАЗАРБАЄВ.