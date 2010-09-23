Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує економічне зростання в Україні, Білорусі та Грузії на фоні покращення ситуації в світовій економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛ’ЄР сьогодні в ході інвестиційного форуму, організованого компанією BG Capital.

Водночас, за його словами, хоча економіка України стабілізувалася, "не варто зупинятися на досягнутому".

На думку М.АЛ’ЄРА, пріоритетами, на яких слід сконцентрувати увагу українському уряду, повинні стати скорочення дефіциту держбюджету, а також зниження співвідношення державного боргу до ВВП. За оцінкою представника МВФ, таке співвідношення за підсумками поточного року становитиме близько 41%.