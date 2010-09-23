15-річний гвалтівник "помстився" дівчині за грубе слово

Співробітники Шаргородського райвідділу міліції затримали 15-річного підлітка, який зґвалтував свою 13-річну односельчанку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, близько десятої години вечора на дівчину, яка поверталась додому з сільської дискотеки стежкою між городами, напав невідомий.

Він завдав дівчині ногами близько 10 ударів по голові та бив до тих пір, поки вона знепритомніла. Потім він її зґвалтував.

Прийшовши до тями, дівчина, близько дванадцятої години ночі, прийшла додому, і батьки негайно відвезли дитину у Шаргородську районну лікарню з трьома переломами щелепи.

У відділі зазначили, що обличчя нападника потерпіла не бачила, лише запам’ятала кофту з білими смугами.

Правоохоронці через кілька годин затримали 15-річного односельця, який під час затримання був одягнений саме у таку кофту, про яку розповідала постраждала, а на його кросівках були сліди крові. Свої дії затриманий пояснив бажанням помститись дівчині за те, що вона на дискотеці його образила грубим словом.

Стосовно підлітка порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 Кримінального Кодексу України (зґвалтування малолітньої), йму загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.