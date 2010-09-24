Порушено справу проти жінки, яка довела до смерті 5-річну дитину

Прокуратурою Гірницького району Макіївки порушено кримінальну справу щодо жінки, яка довела до смерті 5-річну прийомну дочку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, 11 вересня 2010 року до дитячої інфекційної лікарні Макіївки з гострими болями у животі надійшла 5-річна дитина. Через деякий час дівчинка померла в реанімації. При огляді тіла були виявлені множинні шрами від ран на спині і нові язви на колінах.

Як показала дослідча перевірка, травми дитині завдала її прийомна мати, яка минулого року взяла під опіку двох дівчаток 3 і 5 років. Сама жінка пояснила слідчим, що таким чином вона виховувала дитину.

За виявленими фактами прокуратурою Гірницького району Макіївки щодо жінки порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України («навмисні легкі тілесні ушкодження») і ч. 3 ст. 135 («залишення у небезпеці»). Для проведення досудового слідства справу передано до слідчого відділу Гірницького райвідділу міліції Макіївки. Щодо підозрюваної судом обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

У прокуратурі додали, що під час дослідчої перевірки встановлено порушення вимог Сімейного кодексу України з боку співробітників служби у справах дітей Гірницької райдержадміністрації Макіївки. Прокурором району винесено ухвалу про порушення щодо винних посадовців дисциплінарних проваджень.

Крім того, на даний час прокуратурою вжито всіх заходів для повернення другої дитини під опіку держави і звільнення жінки від опікунських обов`язків.