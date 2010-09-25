Клюєв: ви розумієте, що за імпортний газ треба розраховуватися?

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив головам обласних державних адміністрацій взяти під особистий контроль розрахунки за природний газ.

Відповідні доручення він озвучив сьогодні під час селекторної наради з питань підготовки до опалювального сезону, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

За словами А.КЛЮЄВА, нинішня ситуація з оплатою за використаний газ вкрай незадовільна. «Уряд очікує від вас вжиття дієвих заходів з безперечного забезпечення стовідсоткових поточних розрахунків і погашення заборгованості», – сказав він.

При цьому перший віце-прем`єр відзначив, що ще на попередній селекторній нараді місцевим органам виконавчої влади було рекомендовано посилити відповідальність керівників підприємств тепло- і водопостачання за дотримання платіжної дисципліни. «Неефективних керівників потрібно змінити, дуже багато людей, які не хочуть працювати. Звикли з року в рік нагромаджувати борги, які потім списуються. Такого більше не буде. Ви розумієте, що за імпортний газ потрібно розраховуватися своєчасно?» – сказав А.КЛЮЄВ.

За його даними, на сьогодні заборгованість споживачів перед НАК «Нафтогаз України» за реалізований в 2010 році газ становить 6 млрд. грн., або 14% загальної вартості газу, відпущеного держхолдингом цього року (30,3 млрд. куб. м на 43 млрд. грн.).

При цьому на населення, бюджетні установи й організації, підприємства теплової енергетики припадає 3,4 млрд. грн. боргів, зокрема теплокомуненерго заборгувало 2,8 млрд. грн., уточнив перший віце-прем`єр.

Також А.КЛЮЄВ відзначив, що найбільше занепокоєння викликає рівень розрахунків підприємств теплопостачання, який станом на 21 вересня ц.р. становить лише 71%.

Найгірші показники розрахунків за газ демонструють теплокомуненерго Закарпатської області – 33%, Луганської – 33%, Житомирської – 44%, Кіровоградської – 48%, Донецької – 48%, Хмельницької – 56% й Севастополя – 39%.

У зв`язку з цим перший віце-прем`єр нагадав керівникам виконавчої влади на місцях, що без забезпечення належного рівня оплати ДК "Газ України" не укладатиме з теплокомуненерго договори на виділення лімітів газу.

А.КЛЮЄВ доручив Міністерству фінансів і керівництву центральних органів виконавчої влади до 1 жовтня поточного року забезпечити повне погашення заборгованості за енергоносії бюджетних установ і організацій.