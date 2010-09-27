У Калуші розпочались роботи з утилізації гексахлорбензолу

Сьогодні у Калуші Івано-Франківської області розпочались роботи з утилізації гексахлорбензолу.

Як передає кореспондент УНІАН, старт початку робіт дав віце-прем’єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ.

За словами віце-прем’єра, з резервного фонду уряд виділив 298 млн. грн. на утилізацію цієї речовини.

В.СІВКОВИЧ повідомив, що весь гексахлорбензол буде вивезено на утилізацію в Англію. Він нагадав, що подібного проекту з утилізацію такої отрути на сьогодні в Європі немає. «Це найбільша партія вивезення цього яду з України», - наголосив віце-прем’єр-міністр. Як він повідомив на брифінгу, для вивезення 11,5 тис. тонн гексахлорбензолу з Калуського полігону необхідно мінімум п’ять ешелонів по 25 вагонів у кожному.

Міжнародні спостерігачі за вивезенням цієї отрути можуть стежити у режимі он-лайн.

В.СІВКОВИЧ повідомив, що для вирішення екологічних проблем Калуша орієнтовно потрібно 560 млн. грн.

Супроводжували у поїздці В.СІВКОВИЧА голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК та міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК.