У Львові розпочався III Екуменічний тиждень

4 жовтня у Львові відбулось урочисте відкриття 3-го Екуменічного соціального тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, Всеукраїнський суспільний форум у Львові проходитиме 4-10 жовтня під гаслом: «Довіра. Відповідальність. Філантропія», його учасниками є церкви, влада, бізнес, громадський сектор, освітні заклади України та світу.

Як сказала у коментарі УНІАН голова секретаріату 3-го Екуменічного соціального тижня Ірина КІТУРА, «знаковим для Екуменічного тижня є приїзд відомих людей, і усі учасники матимуть можливість послухати доповіді Мартіна РАЙЗЕРА, голови Світового банку в Україні, Молдові та Білорусі, Марка ГАРДІ, доктора філософії, директора Неприбуткових адміністративних програм університету Нотр Дам, США».

«Уже третій рік поспіль у Львові відбувається Екуменічний соціальний тиждень. Ця подія стала особливою нагодою конструктивного діалогу та пошуку консенсусу для подолання кризових явищ сучасного суспільства й досягнення соціального добробуту», – додала І.КІТУРА.

Під час Тижня будуть представлені соціальні проекти і програми церков, які присутні у Львові і реалізовуються спільно з міською владою.

Проект «Екуменічний соціальний тиждень» стартував три року тому. Він став свого роду унікальним явищем в українському масштабі та згуртував широке інтелектуальне коло релігійних діячів, представників політикуму та соціального сектору.