Певні категорії військових отримають щомісяця додаткові гроші

Кабінет міністрів України з 1 жовтня 2010 року встановив військовослужбовцям щомісячну додаткову грошову винагороду в розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 22 вересня.

Зокрема підвищення стосується війсковослужбовців (крім строкової служби), які мають посади плаваючого та льотного складу Збройних Сил, Державної прикордонної служби та льотного складу внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ

Граничні розміри, порядок та умови виплати щомісячної додаткової грошової винагороди визначається Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів у межах затвердженого фонду грошового забезпечення.