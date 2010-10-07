Присуджено Нобелівську премію з літератури

Нобелівську премію 2010 року з літератури присуджено перуанському письменнику Маріо Варгасу ЛЬЙОСІ.

Про це повідомив сьогодні у Стокгольмі постійний секретар Шведської академії Петер ЕНГЛУНД.

"Нобелівська премія з літератури за 2010 рік вручається перуанському письменнику Маріо Варгасу ЛЬЙОСІ за картографію структури влади і яскраві образи опору, повстання і поразки індивіду", - свідчить вердикт шведської Академії.

Перуано-іспанський прозаїк і драматург, публіцист, політичний діяч Маріо Варгас ЛЬЙОСА народився 1936 р. в Перу, дитинство провів в Болівії, закінчив військове училище. Вчився на філологічному факультеті університету Сан-Маркос. У 1958 р. одержав стипендію Мадридського університету і виїхав до Європи і США.

Перший же роман «Місто і пси» (La ciudad у los perros, 1963) зробив письменника відомим, став культовою книгою для молоді.

Автор романів "Зелений будинок" (La casa verde, 1968), "Розмова в соборі" (Conversación en La Catedral, 1969), "Капітан Панталеон і рота добрих послуг" (Pantaleón у las visitadoras, 1973; екранізований 1999), "Тітонька Хулія і писака" (La tía Julia у el escribidor, 1977), "Війна кінця світу" (La guerra del fin del mundo, 1981), "Хто убив Паломіно Молеро?" (¿Quién mató а Palomino Molero?, 1986), "Пригоди поганого дівчиська" (Travesuras de la niña mala, 2006) та інших.

У своїх творах письменник зачіпає гостросоціальні теми. У 1990 році балотувався на посаду президента Перу від партії "Демократичний фронт".