Фонд молодіжного будівництва розраховує на погашення боргів

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву розраховує на погашення до кінця поточного року заборгованості за програмою часткової компенсації процентних ставок комерційних банків, яка виникла через недофінансування програми в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

«Ми сподіваємося на виділення коштів на погашення заборгованості з часткової компенсації кредитів за комерційними ставками у розмірі 62 млн. грн. Ми сподіваємося, що всю цю заборгованість вдасться погасити до кінця поточного року», – сказав він.

Голова правління фонду повідомив, що цього року виділено 40 млн. грн. на відновлення програми пільгового кредитування, а також у повному обсязі виділені кошти на компенсацію процентної ставки комерційних банків.

При цьому він додав, що якщо місцеві влади візьмуть участь у будівництві житла для молоді на умовах співфінансування і вкладуть близько 100 млн. грн., то цього року 250 молодих сімей зможуть одержати кредити для будівництва житла.

При цьому, за інформацією фонду, для участі в цій програмі зареєстровано близько 1,2 млн. сімей.

Л.РИСУХІН зазначив, що фонд пропонує передбачити в держбюджеті на 2011 рік на забезпечення житлом молоді 200 млн. грн. за програмою надання довгострокового кредиту на житло і 140 млн. грн. – за програмою часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків, а також залучити позабюджетне фінансування шляхом випуску облігацій під державні гарантії в обсязі не менш як 500 млн. грн.

За оцінками фонду, такий обсяг фінансування дасть можливість одержати житло 2,5 тис. сімей.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонував внести зміни до закону про державний бюджет на 2010 рік, щоб передбачити 59 млн. грн. для погашення заборгованості за програмою часткової компенсації процентної ставки комерційних банків, яка виникла через недофінансування програми у 2009 році.

Л.РИСУХІН уточнив, що для погашення зобов`язань за програмою часткової компенсації процентної ставки комерційних банків необхідно ще 59 млн. грн.

У липні Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву почав виплати заборгованості з часткової компенсації процентної ставки комерційних банків, перерахувавши 32,5 млн. грн. на рахунки регіональних управлінь і Іпотечного центру фонду. Дана сума дозволить погасити зобов`язання за частковою компенсацією у середньому по регіонах за три місяці заборгованості.

Заборгованість виникла через недофінансування програми 2009 року. Станом на 1 січня 2010 року заборгованість становила 62,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня ц.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівніцтву в сферу управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва.