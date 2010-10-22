Борис Олійник каже, що захищати нині треба українську мову

Голова Комітету з Національної премії України імені Траса Шевченка, відомий поет, Герой України Борис ОЛІЙНИК засуджує законопроект «Про мови в Україні», внесений представниками Партії регіонів, Компартії та Блоку Литвина.

«Те, що нам нав’язують Закон «Про мови в Україні», то я прошу дати мені факти утисків російської мови в Україні. Де вони, ці приклади?! Не треба перебирати міри і не треба лукавити. Адже переважна більшість видань в Україні виходить російською», - заявив Б.ОЛІЙНИК в інтерв’ю газеті «Літературна Україна».

Поет переконаний, що нині треба захищати українську мову. «За радянських часів я був доповідачем у Верховній Раді, коли приймали закон про державність української мови. Тепер ми б такого закону не ухвалили б. Толерантний, зважений, де ми, як і в Конституції, чітко сказали про статус української мови як єдиної державної», - стверджує Б.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді на початку вересня був зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", авторами якого є член Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО та депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Законопроектом передбачається, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови.

Після цього голова ВР Володимир ЛИТВИН звернувся до президента Національної академії наук України Бориса ПАТОНА з проханням надати експертний висновок щодо цього та інших мовних законопроектів, які є у ВР.

12 жовтня директор Інституту української мови НАНУ Павло ГРИЦЕНКО повідомив, що вчені після аналізу 7 «мовних» законопроектів рекомендували жоден з них не ухвалювати в парламенті.

«Ми рекомендували їх не розглядати, тому що вони недопрацьовані, містять багато суперечностей і посилюють регіоналізацію та розкол України», - підкреслив науковець.

За його словами, вчені детально розглянули і законопроект О.ЄФРЕМОВА, П.СИМОНЕНКА та С.ГРИНЕВЕЦЬКОГО, що викликав найбільший резонанс у суспільстві. «Такий закон приймати не можна. Його дух – підкреслення усього регіонального на противагу цілісності країни», - заявив П.ГРИЦЕНКО.