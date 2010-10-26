ДАІ за 2 тижні наловила в Криму 6 водіїв-наркоманів

Співробітники ДАІ за два тижні операції «Автобус» у Криму затримали 7 водіїв пасажирського транспорту у стані сп`яніння, з них 6 – у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомила прес-служба Кримського управління ДАІ.

«Половина цих водіїв в такому стані перевозили у салонах автобусів чимало людей», - зазначається у прес-релізі.

Водії знаходилися під впливом маріхуани, амфетаміну, морфію.

Порушників притягають до відповідальності за статтею 130 Адміністративного кодексу. «Якщо водій порушив цю статтю вперше, його можуть як оштрафувати на суму до 3400 гривень, так і забрати права терміном до 2 років. Повторні ж притягнення за цією статтею можуть загрожувати водію позбавленням прав на термін до 10 років», - відзначають у ДАІ.

Долю водіїв-наркоманів вирішить суд.