У Маріуполі накрили банду мисливців за квартирами

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Донецькій області викрили організовану злочинну групу, учасники якої протягом 2009-2010 років шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали квартирами соціально незахищених жителів Маріуполя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, організувала та очолила групу 41-річна жінка, поплічниками якої були двоє чоловіків. Усі вони уже неодноразово були засуджені.

Жінка займалась оформленням необхідних документів та підбором покупців. Інші двоє – пошуком соціально незахищених власників нерухомості. Спочатку шахраї, пригощаючи спиртним, входили у довіру до майбутніх жертв, яких згодом споювали і, застосовуючи фізичну силу з погрозами, змушували підписувати документи на право розпоряджатися їхнім житлом. «Законності» цим оборудкам надавали корумповані нотаріуси.

На сьогодні оперативники УБОЗ встановили 15 фактів незаконних заволодінь житлом. Завдані збитки становлять понад 2 млн. 500 тис. грн.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено і вилучено пістолет іноземного виробництва, гранату, три бронежилети, рації, шапки з прорізами для очей, оптичний приціл, велику кількість набоїв, документи на нерухомість та інші речові докази.

Відносно учасників організованої злочинної групи слідчим відділом УБОЗ ГУМВС порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи по встановленню інших фактів злочинної діяльності групи. Вживаються заходи щодо повернення відібраних квартир законним власникам.