Газпром: нових домовленостей щодо ціни газу для України не існує

Ніяких нових домовленостей щодо ціни на російський газ для України на даний час не існує.

Про це в інтерв`ю російському каналу «Russia Today» заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«У нас діє контракт, відповідно до якого визначається ціна. Вона коригується щокварталу в залежності від того, як змінюються ціни на нафтопродукти. Тому ті оцінки, які звучать у різний час, жодним чином одні одним не суперечать, а просто відображають поточну ситуацію. Тому ніяких нових домовленостей щодо ціни на газ на даний момент у нас немає - просто мова йде про те, яка ціна вийде при розрахунку за формулою, яка міститься у контракті», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи готовий «Газпром» до перегляду газових угод, він заявив, що компанію влаштовує чинний контракт з Україною. «Ми можемо розглядати різні пропозиції і побажання, хоча, безумовно, як постачальника нас дуже влаштовує цей (чинний) контракт», - зазначив представник «Газпрому».

Говорячи про створення газотранспортного консорціуму між «Газпромом» і «Нафтогазом України», С.КУПРІЯНОВ заявив, що у разі здійснення цього проекту виграє Європа, оскільки зросте надійність поставок.

«Зараз питання, пов`язані з транзитом і з постачаннями, розділені й перебувають у різних руках. Якщо за транзит відповідає України, то за постачання - Росія і Україна. Якщо все це буде об`єднано, зрозуміло, що і надійність таких відносин буде вищою, зокрема й для європейців», - сказав він.

Також С.КУПРІЯНОВ зазначив, що в наступному році закінчується контракт на постачання газу Білорусі, і як будуть проходити переговори по новому контракту, «наразі сказати складно». «Пройшовши через цілий ряд криз, вийшли на прийнятний для обох сторін рівень взаємодії», - заявив, зокрема, представник «Газпрому».

На запитання, чи можлива нова «газова війна» у відносинах з Білоруссю, С.КУПРІЯНОВ відповів: «Ну, ми всі знаємо прислів`я: сподівайся на краще, готуйся до гіршого».

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня український прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україні і РФ створять робочу групу з перегляду газових контрактів від 2009 року, які він назвав «нерівноправними».

«Вперше голова уряду Росії погодився створити робочу групу, і така група буде створена. Ми конкретно з ним переговорили, що в контракті нас не влаштовує. Я сказав, що нас все влаштовує, тільки він нерівноправний. Тому з цієї позиції ми повинні його переглянути», - сказав М.АЗАРОВ.

29 жовтня він знову підкреслив, що Україна буде продовжувати наполягати на перегляді газових контрактів. «Рано чи пізно ми вийдемо на перегляд цього контракту. Терпіння у нас вистачить, наполегливості теж вистачить», - сказав прем`єр-міністр України.